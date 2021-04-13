Sokağa çıkma saatleri ve yüz yüze eğitim de yeni dönem! Kabine'den yeni kısıtlama kararları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Kabine toplantısı Külliye'de gerçekleştirildi. Saat 15.25'te başlayan ve 2saat 45 dakika süren toplantının hemen ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Tüm Türkiye, Ramazan ayı içerisinde ve sonrasında alınacak tedbir ve kısıtlamaların ne olacağını merakla beklerken, 21 günlük tam kapanma olacak mı? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından verildi.

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir çok altenatifin yer aldığı önerileri kabineye sunduklarını ve bu önerilerin toplantıda değerlendirilerek yeni tedbirlerin belirleneceğini söylemişti. Kabine Toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklama yapan Başkan Erdoğan, alınan yeni kararları ise şöyle açıkladı:

RAMAZAN AYININ İLK İKİ HAFTASINDA KISMİ KAPANMA!

Koronavirüs risk haritasına göre artan vaka ve vefat sayılarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde önümüzdeki dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kaldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk haftası için kısmi kapanma düşündüklerini ve sonrasında da beklenen bir azalma görülmezse daha sert tedbirlerin geleceğini ifade etti.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceğini belirten Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinde değişiklik yaptıklarını ve akşam 19.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını söyledi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındaki gençlerin şehir içinde toplu taşıma kullanmalarıyla ilgili sınırlamanın tekrar geldiğini söyleyen Erdoğan, kamuda mesainin saat 16.00'da bitecek şekilde ayarlanacağını ve hamile personellerle kronik rahatsızlığı olanların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Okulların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, eğitimde gerçekleştirilecek olan sınav sürecinde 8, 12. sınıflarla birlikte okul öncesi eğitim kurumları hariç bütün sınıfların yeniden uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

Kafe, çay bahçesi gibi işletmelerin yanı sıra kıraathane ve spor salonu gibi yerlerinde kapalı olacağını; lokanta restoran gibi işletmelerinde belirlenen saatler içerisinde paket ile gel al hizmeti vereceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün ve nişan gibi tüm organizasyonların tamamının da Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiğini söyledi.