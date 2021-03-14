Sokağa çıkma kısıtlamaları geri mi geliyor? Gözler yarın yapılacak kritik toplantıda!

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni koronavirüs risk haritasının 15 Mart Pazartesi (yarın) günü yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında yayınlanacağı bildirildi. Kademeli normalleşme kararı sonrası illerde yaşanan son durum ve vaka sayıları hakkında alınacak kararlarda bu risk haritasında göre belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve süreçte gelinen son durum olacak. 81 ilde olan vaka artışları ve azalışlarının değerlendirileceği toplantıda olası tedbirlerin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor. Yerli aşı çalışmaları ve aşı uygulamalarının da ele alınacağı masada Türkiye'deki aşılanma süreçlerinde gelinen son nokta değerlendirilecek.

Koronavirüs risk haritasındaki kategorilerde son durumlar değerlendirilirken riskli bölgelerde yeni kararların alınması da bekleniyor. Türkiye genelinde vaka sayılarının 15 bini geçmesiyle kısıtlamalarda bazı durumlar il bazlarında alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da beklenirken gözler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni haritada..