İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni karar!
Son Dakika
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni...

Sokağa çıkma kısıtlamaları geri mi geliyor? Gözler yarın yapılacak kritik toplantıda!

1 Mart tarihinden yapılan Kabine Toplantısı sonrası kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte bazı illerde yaşanan yoğunluklar vaka sayılarının artış göstermesine neden oldu. 15 Mart (yarın) yapılması beklenilen yeni Kabine Toplantısı'nda ise koronavirüs risk haritasının yeniden ele alınacağı belirtilirken milyonlarca vatandaş 'Sokağa çıkma kısıtlamaları ger mi geliyor?' sorusuyla birlikte gözünü yapılacak kritik toplantıya çevirdi.

14 Mart 2021 Pazar 13:45
Sokağa çıkma kısıtlamaları geri mi geliyor? Gözler yarın yapılacak kritik toplantıda!
Takip Et:

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni koronavirüs risk haritasının 15 Mart Pazartesi (yarın) günü yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında yayınlanacağı bildirildi. Kademeli normalleşme kararı sonrası illerde yaşanan son durum ve vaka sayıları hakkında alınacak kararlarda bu risk haritasında göre belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve süreçte gelinen son durum olacak. 81 ilde olan vaka artışları ve azalışlarının değerlendirileceği toplantıda olası tedbirlerin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor. Yerli aşı çalışmaları ve aşı uygulamalarının da ele alınacağı masada Türkiye'deki aşılanma süreçlerinde gelinen son nokta değerlendirilecek. 

Koronavirüs risk haritasındaki kategorilerde son durumlar değerlendirilirken riskli bölgelerde yeni kararların alınması da bekleniyor. Türkiye genelinde vaka sayılarının 15 bini geçmesiyle kısıtlamalarda bazı durumlar il bazlarında alınacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da beklenirken gözler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni haritada..



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıMasadaki KonularSokağa çıkma KısıtlamasıKoronavirüs Risk Haritası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?
Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?
Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?
Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?
Seçim barajı yüzde kaç olacak? Partilere hazine yardımları kesilecek mi?
Seçim barajı yüzde kaç olacak? Partilere hazine yardımları kesilecek mi?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 14 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kolesterol nasıl düşer diyenlere; En etkili kolesterol düşüren gıda önerileri
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?
13 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve programları
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Kurtlar Vadisi Kaos'da Kenan İmirzalı mı oynayacak?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 13 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 3 - 0 Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yağmur Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları
Survivor 2021 46. bölüm fragmanı 13 mart 2021 Cumartesi
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açarken hangi dua okunur? İftar duası nasıl yapılır?
İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay verilir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? Çalışma süresine göre işsizlik maaşı alma süreleri
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Semih Erken kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisinde Semih karakterine Emre Kerem Ketenci hayat veriyor
Devlet hastanesi ve özel hastanelerde acilde sigortasız muayene ücretleri 2021
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.