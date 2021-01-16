Siyasetçilerden organize saldırılara dair tepki gecikmedi

MHP eski milletvekili DP’li Cemal Enginyurt, Özdağ, Hatipoğlu ve Uğuroğlu’na yapılan saldırıları eleştirdi. Özdağ, açıklamada bulunarak Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalara dair söylemlerde bulundu.

Son bir gün içinde üç ayrı muhalif isme saldırıda bulunuldu. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belli olmayan gruplar tarafından saldırıya uğradı. Özdağ, açıklama yaparak Bahçeli ile ilgili olarak ‘’Bu tweetlerin bedeli ödenmiştir’’ açıklamalarında bulundu.

Yaşanan saldırı sonrası kınamalar arttı. Cemal Enginyurt açıklama yaparak, ‘’Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu’na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap vermeli ve şiddet cezasını çekmelidir.’’ Cümlelerini sarf etti.