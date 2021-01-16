Siyasetçilerden organize saldırılara dair tepki gecikmedi

MHP eski milletvekili DP’li Cemal Enginyurt, Özdağ, Hatipoğlu ve Uğuroğlu’na yapılan saldırıları eleştirdi. Özdağ, açıklamada bulunarak Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalara dair söylemlerde bulundu.
Yaşanan saldırı sonrası kınamalar arttı. Cemal Enginyurt açıklama yaparak, ‘’Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu’na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap vermeli ve şiddet cezasını çekmelidir.’’ Cümlelerini sarf etti.
Son Güncelleme: 16.01.2021 00:19