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Siyasetçilerden organize saldırılara dair tepki gecikmedi

Selçuk Özdağ'ın Ankara'da saldırıya uğraması üzerine medya ayaklandı. Ankara Valiliği olay üzerine sorumluların yakalanması için titizlikle çalışıldığını açıkladı. Ağır darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Organize saldırıların ardından siyasetçilerden tepki gecikmedi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:19
Siyasetçilerden organize saldırılara dair tepki gecikmedi
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MHP eski milletvekili DP’li Cemal Enginyurt, Özdağ, Hatipoğlu ve Uğuroğlu’na yapılan saldırıları eleştirdi. Özdağ, açıklamada bulunarak Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalara dair söylemlerde bulundu.

Son bir gün içinde üç ayrı muhalif isme saldırıda bulunuldu. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belli olmayan gruplar tarafından saldırıya uğradı. Özdağ, açıklama yaparak Bahçeli ile ilgili olarak ‘’Bu tweetlerin bedeli ödenmiştir’’ açıklamalarında bulundu.

Yaşanan saldırı sonrası kınamalar arttı. Cemal Enginyurt açıklama yaparak, ‘’Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu’na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap vermeli ve şiddet cezasını çekmelidir.’’ Cümlelerini sarf etti.



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:19
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Anahtar Kelimeler:
SaldırıCemal Enginyurt
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