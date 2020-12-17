Şişli eski Belediye Başkanı Sarıgül’ün kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu

CHP'den seçilen ve uzun bir dönem Şişli'de Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Sarıgül, bu görevinden ayrıldıktan sonra bir süredir sessizliğini koruyordu. Bu süre içerisinde parti kurma hazırlıklarına başlayan ve kısa bir süre sonra bu çalışmaları tamamlayan Sarıgül, düzenlediği toplantıda kuracağı partinin adını ve logosunu kamuoyu ile paylaştı.

Kurucusu olarak geçeceği yeni parti isminin 'Türkiye Değişim Hareketi' olduğunu duyuran Mustafa Sarıgül siyasi partisinin tanıtımını İstanbul’daki bir otelde düzenlediği toplantıda duyurdu. Kurumsal kimliği hakkında detayları ve parti için hazırlanan logoyu da tanıtan Sarıgül, partisinin müziğini de yine kamuoyu ile paylaştı.

Sarıgül'ün adını Türkiye Değişim Hareketi olarak koyduğu partinin kuruluş kadrosunu açıklarken ekranlarda gösterdiği logosunda iki kalbin yanında kalpleri birbirine bağlayan bir yıldız bulunuyor. “Kalbimiz Türkiye için atıyor” sloganı ile kurulan partisinin adını açıkladığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan sarıgül, “Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum” diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLIYOR'

Düzenlediği toplantıda parti kadrosunu ve illerde görev alacak olan il başkanlarını tanıtan Mustafa Sarıgül’ün konuşması sürekli, 'Çare Sarıgül' sloganları ile kesilirken parti görevinin ilk olarak neler yapacağını açıklarken “Benim ilk görevim önce partimize bayrağını Ankara'ya dikmek, sonra da Ay Yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en önüne taşımak” diye konuştu.

Partisinin genel merkez binasını 20.12.2020 pazar günü açmayı planladıklarını söyleyen Sarıgül, resmi olarak partisinin kuruluşun da Pazartesi günü olacağını kaydetti.

Partisine bağlı olarak görev alacak olan gençlik kolları, kadın kolları ve partinin tüm kadroları için de “Herkesi sevgi ile kucaklayacağız. Bütün yurttaşlarımı bu sevgi etrafında buluşturacağız, ötekisi olmayan bir anlayışla tüm ulusumuzu kucaklayacağız. Gece, gündüz yatmak yok çalışacağız. İktidar olmak için çalışacağız. Şimdi tüm kadrolarımız iktidar olmak için merkezlerinize gidecek. Değişim başlıyor.” ifadelerini kullandı.