Sındır: ''Elazığ ranta kurban gidiyor''

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde uzun bir süredir unutulan bir olayı gündeme getirmeyi başardı.’ın Maden ilçesinde bulunan bakır madeni fabrikasında çalışan işçilerin ve bölgede yaşayan yöre halkının büyük sorunlar yaşadığını ifade eden milletvekili, şirketin kar uğruna tüm yöre halkına ve işçilere büyük bir zülüm yaptığını söyledi. Önemli bir tarihe sahip olan Elazığ Maden ilçesinin bu önemli tarihinin bu şirket yüzünden yok olmakla karşı karşıya kaldığını söyleyen milletvekili şirketin adeta işçileri, maden ilçesini ve yöre halkını satın aldığını, onlara her türlü zulmü reva gördüğünü, bu şirketin hiçbir kurum tarafından denetlenmediğini söyleyerek dikkatleri buraya toplamayı başardı. Milletvekili bu sorunun bir an önce çözülmesi için hükümet kanadına baskı yaptı.