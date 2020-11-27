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Serdar Aksoy kimdir, nerelidir? Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden neden alındı?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden neden alındığı araştırılmaya başlandı. İşte 'Serdar Aksoy kimdir, nerelidir?' sorularının yanıtı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:16
Serdar Aksoy kimdir, nerelidir? Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden neden alındı?
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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Aksoy ile ilgili merak edilenler;

Serdar Aksoy kimdir?


26 Nisan 1974 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Aksoy, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Hacettepe Üniversitesi Sermaye Piyasaları bölümünden mezun olmuştur. Menemen’de müteahhitlikle uğraşan Aksoy, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Menemen Belediye Başkanı seçilmiştir.

Serdar Aksoy neden ihraç edildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yazılı açıklamasında, partinin CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Aksoy hakkındaki şikayetleri detaylı olarak inceleyip genel merkeze bildirdiği yer aldı. Genel Merkez’deki değerlendirmeler sonucunda üç milletvekilinin bölgeye gönderildiğini söyleyen Torun, Aksoy’un kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:16
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Anahtar Kelimeler:
Serdar AksoyMenemen Belediye Başkanı
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