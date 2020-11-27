Serdar Aksoy kimdir, nerelidir? Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden neden alındı?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Aksoy ile ilgili merak edilenler;
Serdar Aksoy kimdir?
Serdar Aksoy neden ihraç edildi?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yazılı açıklamasında, partinin CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Aksoy hakkındaki şikayetleri detaylı olarak inceleyip genel merkeze bildirdiği yer aldı. Genel Merkez’deki değerlendirmeler sonucunda üç milletvekilinin bölgeye gönderildiğini söyleyen Torun, Aksoy’un kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 27.11.2020 18:16