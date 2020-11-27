Serdar Aksoy görevden alındı mı? Menemen Belediye Başkanı göreve dönecek mi?

Ne oldu?

İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında,hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Aksoy’un dosya kapsamında tutuklandığının işaret edildiği açıklamada Belediye Başkanı Aksoy’un geçici tedbir olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığına yer verildi.

İzmir’de Menemen Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine 23 kişi gözaltına alınmıştı. Zimmet ve irtikap suçlarından gözaltına alınan Aksoy’un da aralarında olduğu 23 şüpheliden 20’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.