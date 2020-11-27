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Serdar Aksoy görevden alındı mı? Menemen Belediye Başkanı göreve dönecek mi?

İçişleri Bakanlığı, İzmir ili Menemen Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' ve 'irtikap' soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık açıklaması üzerine 'Serdar Aksoy görevden alındı mı, Menemen Belediye Başkanı göreve dönecek mi?' tartışmaları başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 17:47
Serdar Aksoy görevden alındı mı? Menemen Belediye Başkanı göreve dönecek mi?
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İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Aksoy’un dosya kapsamında tutuklandığının işaret edildiği açıklamada Belediye Başkanı Aksoy’un geçici tedbir olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığına yer verildi.

Ne oldu?

İzmir’de Menemen Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine 23 kişi gözaltına alınmıştı. Zimmet ve irtikap suçlarından gözaltına alınan Aksoy’un da aralarında olduğu 23 şüpheliden 20’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.



Son Güncelleme: 27.11.2020 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Serdar AksoyMenemen Belediye Başkanı
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