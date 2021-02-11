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Şentop'tan Berberoğlu açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’tan Enis Berberoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Şentoğ, Berberoğlu’nun yeniden yargılanacağını ifade etti.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:03
Şentop'tan Berberoğlu açıklaması
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili gündemi sarsacak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şentop, Berberoğlu hakkında bir fezleke hazırlandığını ve yakında meclise geleceğini söyledi. Mecliste görüşülmesinin ardından karara bağlanacağını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, meclisin açılışının 100. Yılı münasebetiyle TBMM Sanat Koleksiyonu açılışını gerçekleştirdi. Açılıştan sonra eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Şentop, ‘’Fezleke hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan fezleke yakında meclise gelecek. Mecliste arkadaşlarımız ile görüştükten sonra Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasını sağlayacağız. Çünkü yaptıkları kolay yutulur şeyler değildi. Herkesi daha sükunetli ve sakin olamaya davet ediyorum. Adalet Bakanlığı gereken adımları atacaktır’’ şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopEnis Berberoğlu
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