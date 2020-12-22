Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

Selahattin Demirtaş neden cezaevinde?

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkma yasağının sürdüğü bu günlerde Sur için yapmış olduğu yürüyüş talebiyle ilgili soruşturma başladı. 93 PKK propagandası yapmakla suçlanan Demirtaş, 2013 yılında İstanbul'da Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada, PKK'ya ve örgütün kurucusu Abdullah Öcalan hakkında övgüde bulunduğunu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" ndan 5 yıl hapis cezası istemiyle ilgili iddianame hazırlanmıştı. "Terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, eskiEşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın dört yıl sekiz ay hapis cezasının kaldırılmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Meclisi, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğine karar verdi.