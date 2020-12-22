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Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

Eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın işlemiş olduğu suçlar nelerdir? Demirtaş neden cezaevinde bulunmaktadır? İşlemiş olduğu suçlar ve hakkında verilen hükümler nelerdir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş hakkında ne karar verdi? Selahattin Demirtaş serbest mi Kalacak? Gibi sorular gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

22 Aralık 2020 Salı 20:37
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?
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Selahattin Demirtaş neden cezaevinde?

Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkma yasağının sürdüğü bu günlerde Sur için yapmış olduğu yürüyüş talebiyle ilgili soruşturma başladı. 93 PKK propagandası yapmakla suçlanan Demirtaş, 2013 yılında İstanbul'da Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada, PKK'ya ve örgütün kurucusu Abdullah Öcalan hakkında övgüde bulunduğunu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" ndan 5 yıl hapis cezası istemiyle ilgili iddianame hazırlanmıştı. "Terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın dört yıl sekiz ay hapis cezasının kaldırılmasını istedi.

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Avrupa İnsan Hakları Meclisi, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğine karar verdi.



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:37
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Anahtar Kelimeler:
HDPSelahattinDemirtaş
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