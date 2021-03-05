İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Seddar Yavuz'dan Kocaeli halkına koronavirüs çağrısı

Koronavirüs kontrollü normalleşme sürecinden dolayı Kocaeli’de denetimler artırıldı. Turuncu kategoride bulunan Kocaeli’de 7 bin kişilik ekiple denetim yapılıyor.

05 Mart 2021 Cuma 15:52
Seddar Yavuz'dan Kocaeli halkına koronavirüs çağrısı
Takip Et:

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs risk haritasında turuncu renkte gösterilen Kocaeli’de normalleşme sürecine girildiğini söyledi. Bu konuda denetlemelerin yapılması için 7 bin kişilik ekip sahalara inecek. Bu ekip 4 ayrı gruba ayrılacak. Konuyla alakalı konuşmalarını sürdüren Seddar Yavuz, ‘’Biz insanımıza, halkımıza güveniyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreçten beraber kurtulacağız. Bizim önceliğimiz şu an için turuncu renkte olan Kocaeli’mizi, önce sarıya sonra da gök yüzü ve deniz rengi olan maviye döndürmek istiyoruz. Bunun için 1 aylık bir hedef süresi belirledik. Bizim inancımız tamdır. Halkımızın da devletimizin belirlediği kurallara uymasını bekliyoruz. Bu tedbirlerin hepsi bizim iyiliğimiz için var. Siz uyarsanız sizin yararınızadır. Aynı zamanda esnafımızın da yüzü gülecektir’’ dedi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seddar YavuzKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
CHP'den istifa eden Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Fahrettin Koca istifa etti iddiaları doğru mu? Sağlık Bakanı istifa etti mi?
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız
Erdoğan: Kanal İstanbul'u inadına yapacağız

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Saç dökülmesini önleyebilmek için uygulanabilecek çözümler
Masterchef Özgül Çoşar kimdir? MasterChef Özgül yaşı ve Instagram hesabı
Sefirin Kızı dizisinde beklenmeyen ayrılık! Sahra karakteri ölüyor mu?
Facebook işletme doğrulama işlemi nedir, nasıl yapılır?
Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu, geri mi dönüyor?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Mart 2021 Cumartesi
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Mart 2021
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 6 Mart 2021 Cumartesi
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.