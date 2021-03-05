Seddar Yavuz'dan Kocaeli halkına koronavirüs çağrısı

Valisi, koronavirüs risk haritasında turuncu renkte gösterilen Kocaeli’de normalleşme sürecine girildiğini söyledi. Bu konuda denetlemelerin yapılması için 7 bin kişilik ekip sahalara inecek. Bu ekip 4 ayrı gruba ayrılacak. Konuyla alakalı konuşmalarını sürdüren Seddar Yavuz, ‘’Biz insanımıza, halkımıza güveniyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreçten beraber kurtulacağız. Bizim önceliğimiz şu an için turuncu renkte olan Kocaeli’mizi, önce sarıya sonra da gök yüzü ve deniz rengi olan maviye döndürmek istiyoruz. Bunun için 1 aylık bir hedef süresi belirledik. Bizim inancımız tamdır. Halkımızın da devletimizin belirlediği kurallara uymasını bekliyoruz. Bu tedbirlerin hepsi bizim iyiliğimiz için var. Siz uyarsanız sizin yararınızadır. Aynı zamanda esnafımızın da yüzü gülecektir’’ dedi.