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Sedat Peker’in yayınladığı videolar IMDb’de gösteriliyor

Hakkında organize suç örgütü kurmak iddiası ile yakalama kararı çıkan Sedat Peker’in yayınladığı videolar, dünyanın en bilenen dizi ve film veri tabanı olan Internet Movie Database’de (IMBb) gösteriliyor. İşte detaylar…

23 Mayıs 2021 Pazar 16:10
Sedat Peker’in yayınladığı videolar IMDb’de gösteriliyor
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Sedat Peker, Youtube’da yayınladığı videolarla bir anda gündemin bir numaralı ismi olmuştu. Yayınladığı altıncı videonun ardından Youtube, Sedat Peker’in hesabına gerçek hesap anlamına gelen ‘onay işareti’ vermişti. Şimdi ise Peker ve içerikleri dünyanın en çok bilinen dizi ve film veri tabanı olan IMDb’de de gösterilmeye başlandı.

Independent Türkçe’ye göre ‘Sedat Peker ve AKP’ başlığının kullanıldı sitede, Sedat Peker’in şimdiye kadar yayınladığı içerikler hakkında özet ayrıntılar veriliyor. Ayrıca Peker’in videolarda söylediği isimlerin hangi videolarla gösterildiği ve bulunabiliyor.

Videoların detayları hakkında Peker’in haksızlığa uğradığı ve buna karşılık mafya ile hükümet arasında olan karanlık bağları ortaya çıkararak intikam almaya çalıştığı belirtiliyor.

IMDb’de Sedat Peker’in paylaştığı videolar, biyografi, reality show ve suç kategorilerinde gösteriliyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerAK PartiImdb
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