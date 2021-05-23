İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sedat Peker'in Uğur Mumcu açıklamalarının ardından Mumcu ailesi sessizliğini bozdu

Sedat Peker cephesinde sular durulmak bilmiyor. Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden ifşalar yayınlamaya devam ediyor. Peker, son olarak 1993 yılında suikaste kurban giden Uğur Mumcu cinayetine dair şok edici açıklamalarda bulundu. Peker, suikastın arkasında kimlerin olduğunu bildiğini söylerek bu isimleri ifşa etti. Peker'in Uğur Mumcu açıklamalarının ardından merhum gazetecinin ailesi sessizliğini bozdu. Çocukları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaptı.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:02
Sedat Peker'in Uğur Mumcu açıklamalarının ardından Mumcu ailesi sessizliğini bozdu
Takip Et:

Ülke gündemi bir süredir yeraltı dünyasının suç lideri Sedat Peker’in sosyal medya hesabından paylaştığı ifşa videolarıyla sallanıyor. Sedat Peker durmak bilmeden yeni videolar atmaya devam ediyor. Süleyman Soylu, Erkan Yıldırım açıklamalarının ardından Peker son yaptığı açıklamalar adeta yeri yerinden oynattı.

Usta gazeteci Uğur Mumcu suikastının ardında kimlerin olduğunu yayınladığı videoda açıkladı. Sedat Peker’in iddialarına göre Uğur Mumcu cinayetinden eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT’çi Korkut Eken sorumluydu. Tüm bu açıklamanın ardından gözler merhum gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine döndü. Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu babalarının “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli” sözünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mumcu’nun çocukları paylaşımlarına şu şekilde devam etti.

Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker’le yaşanılan bu tartışma ne zaman sona erecek bilinmiyor ama sular kolay kolay durulacak gibi durmuyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uğur MumcuSedat Pekerözge Mumcuözgür Mumcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!

Popüler Haberler

Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
Staj Seferberliği giriş ve başvuru nasıl yapılır? Staj Seferberliği başvuru işlemleri
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
5 bin ve 3 bin TL esnafa hibe desteği yapılacak esnaf Nace kodları listesi
2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihleri
Türkiye'deki Nutellada domuz yağı var mı?
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
Şevval orucu nedir, ne zaman niyet edilir?
Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalar üzerinden yapılır? 2021
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmenin anlamı
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Bim Miele süpürge ürün yorumları ve incelemeleri
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat tarihleri açıklandı mı?
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?
2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.