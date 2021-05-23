Sedat Peker'in Uğur Mumcu açıklamalarının ardından Mumcu ailesi sessizliğini bozdu

Ülke gündemi bir süredir yeraltı dünyasının suç lideri Sedat Peker’in sosyal medya hesabından paylaştığı ifşa videolarıyla sallanıyor. Sedat Peker durmak bilmeden yeni videolar atmaya devam ediyor. Süleyman Soylu, Erkan Yıldırım açıklamalarının ardından Peker son yaptığı açıklamalar adeta yeri yerinden oynattı.

Usta gazeteci Uğur Mumcu suikastının ardında kimlerin olduğunu yayınladığı videoda açıkladı. Sedat Peker’in iddialarına göre Uğur Mumcu cinayetinden eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT’çi Korkut Eken sorumluydu. Tüm bu açıklamanın ardından gözler merhum gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine döndü. Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu babalarının “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli” sözünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mumcu’nun çocukları paylaşımlarına şu şekilde devam etti.

Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker’le yaşanılan bu tartışma ne zaman sona erecek bilinmiyor ama sular kolay kolay durulacak gibi durmuyor.