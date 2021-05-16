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Sedat Peker'in son videosundaki kitabın anlamı ne?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, mafya-siyaset ve polis ilişkileri üzerindeki iddialarını yayınladığı videolar ile sürdürüyor. Peker’in son videosunda yer alan kitap oldukça dikkat çekti. Peki, Sedat Peker’in son videosundaki kitabın anlamı ne?

16 Mayıs 2021 Pazar 17:24
Sedat Peker'in son videosundaki kitabın anlamı ne?
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, mafya-siyaset ve polis ilişkileri üzerindeki iddialarını yayınladığı videolar ile sürdürüyor.

Peker, bugün paylaştığı beşinci videosunda da Mehmet Ağar ile Süleyman Soylu’ya karşı çarpıcı iddialar ortaya attı.

Videodaki kitabın anlamı ne?

 Sedat Peker’in paylaştığı videolarda masasının üstünde duran kitaplar da oldukça dikkat çekici oluyor.

Sedat Peker’in beşinci videosunda bu sefer masasının üstünde Mike Marqusee’nin yazdığı “Hayırsız Peygamber Bob Dylan” isimli kitap vardı.

Yazar Mike Marqusee bu kitapta, dünya müziğinin tartışmasız isimleri arasında yer alan, sesi ve şarkı sözleri ile herkes için ayrı bir yeri olan protest sanatçı Bob Dylan’ın bütün yönleri ile okuyucuya aktarıyor.

Bob Dylan bu günlerin yaşayan en özgün ünlü isimlerinden birisi olmanın yanı sıra Nobel’i de alarak cebine koymuş oldu. Bob Dylan’ın şarkı sözleri hakkında “Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdi” yorumu yapıldı. Bob Dylan her ne kadar Nobel Edebiyat Ödülü törenine katılmamış olsa da gerek sevenlerini gerek ise edebiyat dünyasını heyecanlandırmayı başardı.

68 kuşağı ne yapmak istedi?

Kitapta yalnızca Bob Dylan’ın kişiliği ya da şiirleri değil, bir Amerikan tarihi, zenci ve sosyal harekteleri de okuyucuya aktarılıyor. 68 kuşağının neler yaşadığı, ne yapmak istediği, kime nasıl göründüğü de kitapta değerlendirilen konular arasında.

İşte, “Hayırsız Peygamber Bob Dylan” kitabında geçen bazı önemli yerler:

-Derler ki, yurtseverlik son sığınaktır

Alçakların tutunduğu

Biraz çaldın mı, seni hapse atarlar

Çok çalarsan seni kral yaparlar

-Onları yöneten seçkinler topluluğuna kuşku ve güçsüz bir öfke ile bakmaktadır.

-Sana kafayı buldururlar

Seni taşa tutarlar ve cesur olduğunu söylerler.

-Kendin hakkında başka hiç kimsenin bilmediği bir şey bilirsin… bu öylesine hassas bir duygudur ki sanki onu dışarı atarsan biri onu öldürecek diye düşünürsün. Onun için en iyisi her şeyi içinde tutmak.

-Biliyorsun ki sana karşı açık davrandım

Biliyorsun ki seni asla değiştirmeye çalışmadım.

-Her şeyi düşünerek anlamaya çalışmaktan uzun süre önce vazgeçtim.

-Her şey etkisiz hale getirildi, tehdit içermeyen, büyülü olmayan… Her şey fazlasıyla ticari.

-Benim için şarkılar, hafif eğlenceden daha önemliydi. Onlar benim hocamdı ve beni farklı bir gerçeklik bilincine, farklı bir cumhuriyete, özgürleşmiş bir cumhuriyete götüren rehberimdi.

-Elektrogitar kapitalizmi temsil ediyordu.

-Ebedi doğumun sancıları, ebedi ölümün sancılarından daha iyidir.

-Çok fazla insan var, hatırlamak için çok fazla

Bir kısmının arkadaşım olduğunu düşünmüştüm, hepsi hakkında yanılmışım.


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:24
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