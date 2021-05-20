İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Sedat Peker’in çektiği video Youtube’da 25 milyon izlenmeye sayısını geçti

Organize suç örgütü olarak bilinen ve son günlerde gündemi meşgul eden açıklamalar yapan Sedat Peker, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve birçok kişi hakkında yaptığı açıklamaları videoya çekmiş ve Youtube’da yayınlanmıştı. O video ise Youtube’da 25 milyon izleyici sayısını geçti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:51
Sedat Peker’in çektiği video Youtube’da 25 milyon izlenmeye sayısını geçti
Takip Et:

Dubai’de yayınlar yaptığı ifade edilen Peker, Berat Albayrak’ın kendisini hapse attıracağı söylentileri nedeniyle yurt dışına çıktığını söyledi. Bu söylentilerin ise yalan olduğunu sonradan fark ettiğini sözlerine ekledi. Yaptığı bu açıklamaları peş peşe videolar halinde yayınlayan Peker’in altıncı videosu ise Youtube’da yayınlandı.

'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı son video ise sekiz saatte 2,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. İşte altı videonun izlenme sayısı;

Birinci video 2 Mayıs’ta yayınlandı. Şahsıma Yapılan Kanunsuzlukların Taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır adlı video 3 milyon 350 bin kişiye ulaştı.

İkinci video 6 Mayıs’ta yayınlandı. Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!)  adlı video 3 milyon 950 bin kişiye ulaştı.

Üçüncü video 9 Mayıs’ta yayınlandı. Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz adlı video 4 milyon 90 bin kişiye ulaştı.

Dördüncü video 13 Mayıs’ta yayınlandı. Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz adlı video 5 milyon 540 bin kişiye ulaştı.

Beşinci video 16 Mayıs’ta yayınlandı. Her Günahın Bir İntikam Meleği Olur adlı video 6 milyon 140 bin kişiye ulaştı.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTubeSedat PekerSuç örgütüVideoSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?
Memleket Partisi Kurucular Kurulu listesinde kimler, hangi isimler var?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmenin tabiri ve anlamı
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi doğum tarihi
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız biyografisi
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Kanal D Yüzleşme basvuru formu başvuru adresi ve şartları
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri kimdir?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Atalay oynadığı diziler
Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi Bim'de satışı başladı
Sol Yanım dizisinde İdil karakterini Seda Akman canlandırıyor
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.