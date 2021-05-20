Sedat Peker’in çektiği video Youtube’da 25 milyon izlenmeye sayısını geçti

Dubai’de yayınlar yaptığı ifade edilen Peker, Berat Albayrak’ın kendisini hapse attıracağı söylentileri nedeniyle yurt dışına çıktığını söyledi. Bu söylentilerin ise yalan olduğunu sonradan fark ettiğini sözlerine ekledi. Yaptığı bu açıklamaları peş peşe videolar halinde yayınlayan Peker’in altıncı videosu ise Youtube’da yayınlandı.

'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı son video ise sekiz saatte 2,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. İşte altı videonun izlenme sayısı;

Birinci video 2 Mayıs’ta yayınlandı. Şahsıma Yapılan Kanunsuzlukların Taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır adlı video 3 milyon 350 bin kişiye ulaştı.

İkinci video 6 Mayıs’ta yayınlandı. Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!) adlı video 3 milyon 950 bin kişiye ulaştı.

Üçüncü video 9 Mayıs’ta yayınlandı. Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz adlı video 4 milyon 90 bin kişiye ulaştı.

Dördüncü video 13 Mayıs’ta yayınlandı. Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz adlı video 5 milyon 540 bin kişiye ulaştı.

Beşinci video 16 Mayıs’ta yayınlandı. Her Günahın Bir İntikam Meleği Olur adlı video 6 milyon 140 bin kişiye ulaştı.