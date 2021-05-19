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Sedat Peker Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi paylaştı

Sedat Peker, Süleyman Soylu'yla aralarında arabulucu olduğu iddiasını kabul etmeyen gazeteci Hadi Özışık'la yaptıkları görüntülü konuşmayı yayınladı. Yapılan konuşmada Özışık’ın, Peker’i haklı bulduğunu söylediği anlar dikkat çekti.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:18
Sedat Peker Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi paylaştı
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptığını kabul etmeyen gazeteci Hadi Özışık'la  yaptıkları görüntülü konuşmayı yayınladı. Yapılan konuşmada Özışık, Soylu’nun Sedat Peker’le alakalı yaptığı açıklamalarda hata yaptığını söyleyerek, Mehmet Ağar ile ilgili de “"Biz olmasak Yalıkavak Marina'ya mafya girer" sözü nedeniyle 'aptal' ifadesine yer veriyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk tarafından Halk TV'de sunulan Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' sorusunu yöneltti.

Gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın iddiaları kabul etmemesi sonrasında Twitter hesabı üzerinde paylaşım yapan Sedat Peker Hadi Özışık ile yaptıkları görüntülü görüşmeyi şu notu yazarak paylaştı:

"İntenet haber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, 'Söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem."

Sedat Peker'in paylaştığı görüşmede bir nargile kafede olan Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı videoların Türkiye'de ses getirdiğini vurgularken Mehmet Ağar'ın yaptığı açıklama ile 'harakiri' yaptığını söyledi. Hadi Özışık, "Aptal herif diyo ki biz olmasak buraya mafya çöker. Bu, en çok bizimkine (Soylu'yu kastediyor) darbe vuruyor. Diyor ki burada asayiş yok ben sağlıyorum.”

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ile alakalı kullandığı 'Pislik' kelimesine tepkisini ortaya koyarken Hadi Özışık "Valla abi ben anlamadım. Ben dün ona (Soylu'yu kastediyor) dedim 'Sen niye kendini ortaya atıyorsun” cümlesini kuruyor. Peker de “Bu adam demedi mi Cumhurbaşkanımız da biz de onu çok seviyoruz diye beş ay önce” diyor.

Peker görüşmenin ilerleyen sürecinde Soylu’ya hitaben “Biz onun için Berat beyle düşman olduk. İllere bunu sokmuyorlardı genel başkanlığa oynadığında. Benim akrabalarım altı ay nöbet tuttular, hep yanındaydılar. O benim dönüş biletimdi. Hani nisanda dönüyorduk” dediğinde Özışık da “Anlam veremiyorum. Ben çözemedim açıkçası. Sen haklısın" karşılığını verdi.

Peker, Soylu'nun kendisi için dönüş bileti olduğunu bir kere daha tekrarlayarak "Ben buna yarın dalarsam kusura bakma. Vallahi yenilecekler, bunlar zalim oldu artık. Babasıyla 30 senedir dostuz. 20 sene bu adama yatırım yaptık. Nisanda hani her şey değişecekti ülkede. Hani dönecektik. Hani seviyordu bizi. Suç örgütü lideri sözünden nefret ediyorum, hadi onu kabul ettik de pislik ne” ifadesini kullandı.

Özışık da “İyi düşün iyi taşın. Onların anlamadığı bir şey var. Ben arkadaşa söyledim 'Çocukları için yapıyor dedim. Köprüleri atmasının tek nedeni çocukları dedim. Seninle dostluğuma devam ediyorum. Kırılmam da… Sen nasıl istiyorsan öyle yap ben sana kırılmam. Canımsın benim. Moralini bozma” karşılığını verdi.

Peker’in yayınladığı 2. görüntüde de Hadi Özışık, Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu suçladığı videolarında kendi adını vermesine tepki göstererek "Abi gözünü seveyim benim adımı niye geçirdin… Benim ismimin sende gizli kalması gerekir” dedi.

Peker ise, “Sen olayın şahidisin. Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım” diye yanıt verdi. Özışık da gidenin kendisi değil ağabeyi Süleyman Özışık olduğunu söylüyor ve “Çocuklar Hadi Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok” karşılığını veriyor.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:18
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Sedat Peker Hadi özışık Ile Yaptığı Görüntülü Görüşmeyi PaylaştıÖzışık Pekeri Haklı Buldu
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