Sedat Peker cephesinde sular durulmuyor. Binali Yıldırım'ın oğlu uyuşturucu ticareti mi yapıyor?

Ülke gündemi bir süredir yeraltı dünyasının en çok bilinen suç lideri Sedat Peker ve ülkenin ileri gelen isimleri hakkında yaptığı açıklamalarla sallanıyor. Her gün sosyal medya gündeminde Sedat Peker TT listelerine giriyor. Sedat Peker son olarak yaptığı açıklamalarla yine gündemi sarstı. Peker, kokain sevkiyatı esnasında Binalı Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a gönderme yaptı.

“Daha çok konuşacağız”

Yeraltı dünyasının en bilinen suç lideri Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden ülkem gündemini sarsan videolar yayınlamaya devam ediyor. Peker paylaştığı 7.videosunda Süleyman Soylu’yu hedef alarak; "Uyuşturucu satıcısıyla resmimi koymuşsun, diyorsun ki 'Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu.' Ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım. Daha çok konuşacağız. Artık parça parça değil, avuç içi kadar koparma dönemi geldi" açıklamalarını yaptı. Sedat Peker yaptığı çarpıcı bir başka açıklamasında ise’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’yayapmak için gittiğini iddia etti. Peker olayı şu sözlerle anlatı;

“Kokain işini anlatayım. Yeni güzergâh kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Ocak ayında 4 gün, şubat ayında 4 gün Venezuela'da kaldı. Binali Bey'in böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünmüyorum ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım hakkında çektikleri kasetleri -kumar kasetleri değil başka kasetler rüşvettir vs.- daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler bu işin aparatı haline geldiler. Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor neden kokainleri Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil başka gemiler de koordinasyon alıyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Mehmet Ağar da bu senkronizenin tam ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum."

Sedat Peker hükümet üyelerinin içinde bulunduğu siyasetçiler hakkında çarpıcı açıklamalar yapmaya devam edecek gibi duruyor. Sedat Peker’in yayınladığı videolar İMDB listelerine giriş yaptı. Tüm ülke nefes almadan Peker’in yayınlayacağı videoları bekliyor. Paylaşılan her video en çok izlenenler arasına giriyor. Sedat Peker sosyal medyadaki tt listelerinden düşmüyor. Bu tartışma ne zaman bitecek, Sedat Peker daha ne açıklamalarda bulunacak merakla bekleniyor. Ancak şimdilik kolay kolay suların durulacak gibi durmuyor.