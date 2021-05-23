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Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!

Son günlerde ülkemizin gündemine açıklamalarıyla yön veren Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, YouTube hesabı üzerinden yeni bir video daha yayınladı! Devamı Haberimizde...

23 Mayıs 2021 Pazar 17:36
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!
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Kırmızı bülten listesinde olan suç örgütü lideri Peker, izleyicilerin sıkıca takip ettiği Youtube hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda daha bulundu. Paylaştığı videoda şunları dile getirdi;” Bazı arkadaşlar benim üzerimden bahis düzenlemişler, benim üzerimden yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz, ayıp. Bahisler kapandı artık. Benim sırtımdan çok para kazandılar ama artık işe uyandım. Hiçbirinize yol buldurmam üstümden” ifadelerini kullandı.

“Ne milletvekili olurum ne de parti kurarım”

Sosyal medya hesabına gelen “siyasete girecek misin?” sorusu hakkında konuşan suç örgütü lideri konu hakkında;” Yaşadığım sürece ne partiden milletvekili olurum ne de parti kurarım ne denek ne de vakıf başkanı olurum” dedi.

Sözlerine devam eden Sedat Peker;” Darbe için zemin hazırlıyormuşuz, ben bunları onun için yapıyormuşum. Namus sahibi olan her insan bir gün darbe olursa eğer o darbeye direnmekle mükelleftir. Eğer bir gün darbe olursa, ben size sokağa çıkmanızı söyleyip darbeye destek vermenizi söylersem şunu bilin, ufak kızımın başına silah dayamışlardır, dayanamamışımdır. Ben desem bile sokağa çıkmayın.” Şeklinde konuştu.

“Kim size sokağa çıkın diyorsa o haindir”

Kendi şahsına ‘faşist’ diyenler için şu ifadeleri kullandı; “Bana Turan diyorsun, faşistsin diyorlar. Sultangaliyev, Sosyalist turan düşüncesini okudunuz mu?... Milleti sokağa dökmeye, ortalığı karıştırmaya çalıştığım söyleniyor. Eğer kim size sokağa çıkın burayı yağmalayın diyorsa o kişi haindir. Günün birinde ben size sokağa çıkın dersem bilin ki ufak kızımın başına silah dayanmıştır. O yüzden öyle söylemişimdir.”

Bilindiği üzere dün, Peker’in web sitesine “erişim engeli” getirilmişti. Paylaştığı video ’da bununla ilgili de tepki gösteren Sedat Peker’in videosuna ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 23.05.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerSiyasetParti
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