Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!

AK Parti tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında seçim yasaları ile ilgili değişikliklerde komisyon çalışmaları tamamlanarak altenatif tekliflerin yer aldığı dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Yapılacak ilk seçimlere kadar yürürlüğe girmesi beklenilen siyasi parti seçim yasaları değişikliğiyle ilgili de kritik detaylar ortaya çıktı.

AK Parti'nin gerçekleştirdiği 7. Olağan Büyük Kongre'den hemen sonra Meclis çalışmalarına hız veren AK Parti kurmayları üzerlerinde çalıştıkları siyasi partilerle ilgili seçim kanunu değişikliği ile ilgili koordineli çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hazırladı teklifte seçim barajı başta olmak üzere parti kuruluşları gibi kritik konularda da birçok değişiklik yapıldı.

Hazırlanan 'Siyasi Partiler ve'nın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"yle daha uyumlu bir hale getirilmesi amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın liderliğinde başlatılan komisyon çalışmalarında seçim barajlarında düşme ve seçim bölgelerinde artırma gibi konuların yer aldığı belirtilirken seçim çevrelerinde ise 5 ve 7'li vekilin seçilmesi şekilde bölünme yapılabileceği aktarıldı.

Mevcut kanunda bir partinin seçime girebilmesi için teşkilatlanma çalışmalarında yüzde 60 sınırında olması, büyük kongre çalışmalarını da tamamlamış olması ve Meclis'te bir grubunun bulunmuş olması gerekiyordu. Hazırlanan yasa değişikliğinde sadece grubunu kurmuş olması şartının kaldırılması ve yeni kurulmuş olan siyasi partilerin en az 6 ay faaliyette olması gerekeceği şartının olacağı ifade edildi.

BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNDE 15 SEÇİM BÖLGESİ

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yapılacak olan seçimlerde 15 ve daha fazlası bir seçim bölgesi olması planlanıyor. Buna göre; seçimlerde her bölgeden 5 yada 7 vekilin çıkarılacağı daraltılmış bölge sistemine geçilecek.

Hazırlanan yasa taslağının Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alınacağı belirtilirken teklif daha sonra MHP ile de görüşülecek. MHP'nin teklifi kabul etmesi halinde taslak yasa teklifine çevrilecek ve Meclis'te buluna diğer partilerin de görüşüne sunulacak.