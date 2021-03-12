Seçim barajı yüzde kaç olacak? Partilere hazine yardımları kesilecek mi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, hazine yardımı almak i.in seçim barajı şart olacak.

Partinin, seçim ve siyasi partiler kanunlarında değişiklik yapmak amacıyla başlatmış olduğu çalışmada sona gelinmiştir. Yazıcı, konu ile ilgili olarak “Seçim barajı ne düzeydeyse, hazine yardımı şartı o olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni değişiklikler geliyor

Yapılan çalışmalarla %10 olan seçim barajının düşeceği açıklandı. Baraj için %5 ya da %7 üzerinde durulduğu ifade edildi. İttifaklar için ayrı baraj düşünülmediği açıklandı.

‘’Meclis’te grup kurmak seçime katılmak için yeterli olmayacaktır.’’ Maddesi düzenlemeden çıkarılacaktır. Yasa çerçevesinde örgütlenen partilerin seçime katılabileceği açıklandı.

Yeni düzenleme ile hazine yardımı alma şartları değişecektir. Mevcut durumda son seçime giren ve %3 oy alan partiler hazine yardımı alabilir. Ancak düzenleme ile yeni belirlenecek seçim barajını aşanlar yardım alabilecektir.

Yeni seçim sistemi

Yazıcı, çalışmaya dair Cumhurbaşkanı’na sunum yapıldığını açıkladı. Çalışma, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alındıktan sonra Cumhur İttifakı olan MHP’ye götürülecektir. Çalışma, diğer partilere de sunulacaktır.