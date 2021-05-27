Savcılık talebiyle Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar içerisinde suç çeteleri mensuplarının nerede olursa olsunlar takiplerinde olunduğu, FETÖ'cü ve PKK'lılar gibi Türki'ye getirilerek yargılanmalarını sağlayacaklarına ilişkin söylediği sözler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Başsavcılık kanalı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, şüpheli sıfatındaki Sedat Peker hakkında bir soruşturma yürütüldüğü ve şüpheli Sedat Peker'in yurt dışında olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde birdüzenlendiği belirtildi.

Organize suç örgütü lideri olarak tanınan Sedat Peker'e tahsis edilmiş olan korumalara yönelik kararlara ilişkin belirtilen süreçlerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Emniyetinin yapılanmasında etkili bir durumda olduğu öğrenildi.