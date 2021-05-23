Sare Aydın'ın yeğeni Porsche marka otomobille hava attı, Kübra Par köşesinde yazdı

Son dönemlerde özellikle iktidar çevrelerine yakın olan gençlerden çok ilginç videolar yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak ak partili milletvekili’ın yeğeni Porsche marka bir otomobil ile hız yaptığı bir videoyu sosyal medyada paylaşmıştı. Bu video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili Habertürk yazarı, köşe yazısı yazarak düşüncelerini dile getirdi. Hayır, pudra şekeri olayından sonra iktidara yakın olan genç kişilerin yozlaşmış ancak rahat bir hayat yaşadığını, lüks araçlardan inmediğini, bu tip gençlerin git gide çoğaldığını ifade etti.

Henüz pudra şekeri olayın üstünden çok gün zaman geçmesine rağmen ona benzer görüntüler ortaya çıkıyor. Bu videonun sosyal medyada tepki çekmesi gayet haklı bir sebep olarak dile getiriliyor. Gençlerin heyecanlı olduğunu ve bundan dolayı cahil hareketlere imza attığını düşünsek bile bu tip olayların günden güne artmasından dolayı insanlar rahatsız olmaya başladı. Özellikle Pandemi dolayısıyla insanlar dükkanlarını kapatmış ve evlerine tıkanmıştır. Bundan dolayı bazı kesimlerin lüks araçlarla hava atmaları eleştiriliyor.