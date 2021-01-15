Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi'nin başkan yardımcısı Özdağ, ölümden döndü!

Ankara'da ikamet eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ,evinin önünde sopalı saldırıya uğradı. 5 kişinin saldırdığı Özdağ, yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken saldırganları olayın hemen ardından kaçtığı öğrenildi.

Vuma namazına gitmek için evinden ayrıldığı sırada silah ve sopalarla evinin oraya gelen saldırganların saldırısına uğrayan Özdağ, dövüldükten sonra saldırganların hızla oradan ayrıldığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Selçuk Özdağ'ın burada tedavisinin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.