Saldırıya uğrayan başkandan beklenen açıklama geldi!

Bugün öğlen saatlerinde on kişilik bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol ile yanındaki oğlu Evrim Emre yol ve koruma polis memuru E.A’nın tedavileri hastanede devam ediyor. Saldırı sonucu vücudunun farklı yerlerinden yara alan Başkan Yol, Mutki Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavi sonrasında yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırının neredeyse üç ay önce hakkında devam etmekte olan bir davanın karara bağlanması ile mahkeme kararı ile Mutki Belediye Başkanlığı görevinden alınmış olan Vahdettin Barlak, babası ve ailesinde ki diğer üyelerin gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yol, yaşanan saldırıda kendisi ile koruması ve oğlunun da yaralandıklarını belirtti.
Tedavilerine Mutki Devlet Hastanesi’nde başlanan Başkan yol ile oğlu, sonrasında Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.