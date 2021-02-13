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Saldırıya uğrayan başkandan beklenen açıklama geldi!

Bitlis Mutki’de 10 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayarak yaralanan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, tedavisinin devam ettiği hastanede yaşadığı saldırı ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:27
Saldırıya uğrayan başkandan beklenen açıklama geldi!
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Bugün öğlen saatlerinde on kişilik bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol ile yanındaki oğlu Evrim Emre yol ve koruma polis memuru E.A’nın tedavileri hastanede devam ediyor. Saldırı sonucu vücudunun farklı yerlerinden yara alan Başkan Yol, Mutki Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavi sonrasında yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırının neredeyse üç ay önce hakkında devam etmekte olan bir davanın karara bağlanması ile mahkeme kararı ile Mutki Belediye Başkanlığı görevinden alınmış olan Vahdettin Barlak, babası ve ailesinde ki diğer üyelerin gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yol, yaşanan saldırıda kendisi ile koruması ve oğlunun da yaralandıklarını belirtti.

Saldırının kabul edilir bir yanının olmadığını söyleyen Başkan Yol, “Saldırıyı yapanlar eski Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, babası Sedrettin Barlak’ın emirleri ve talimatlarıyla oldu. Bizzat kendim bunu duydum. “Saldırın, öldürün” şeklinde bir söylemde bulundu. Yani adlarını hatırlayamadığı ailenin hepsi bize yönelik bir saldırıda bulundular, bizi yaraladılar. Tabi bu saldırı aslında Mutki halkına yapılmış bir saldırıdır. Sokakta küfür ile hakaretlerine her gün şahidiz. Mutki halkı da bu konudan şikayetçi. Devletimiz ile vekillerimizin de konu ile ilgili duyarlılıklarını bekliyoruz. Artık bu soruna bir çözüm bulunmalıdır. Bu artık ne bizim ne de Mutki halkının kabulü olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tedavilerine Mutki Devlet Hastanesi’nde başlanan Başkan yol ile oğlu, sonrasında Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.



Son Güncelleme: 13.02.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
BitlisMutkiBaşkanSaldırıAçıklama
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