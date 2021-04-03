Sağlık Bakanlığı'na yeni atama: Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi!

Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bakan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, görevnden alındı ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi. Söz konusu görev değişimiyle ilgili karar Resmi Gazete'nimn bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı tama kararına ilişkin yazıda büyükelçilik ve bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ile birlikte Sağlık Bakanlığı yardımcılığında görev değişikliği belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın yardımcı görevinde bulunan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi gereğince görevinden alındı ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay'ın atadığı bildirildi.