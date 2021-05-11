Sabahat Akkiraz'ın Mescid-i Aksa paylaşımı dikkat çekti!
Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Mescid-i Aksa ve o bölgede yaşanan olaylarla resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat toplayan bir paylaşım yaptı. İşte Akkiraz’ın çok konuşulan o paylaşımı…
11 Mayıs 2021 Salı 17:20
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Dün, İsrail’in işgali altında olan Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın bahçesindeki bir ağacı alevler sarmıştı. Söz konusu yangından bir görüntü paylaşan Akkiraz’ın paylaşımı şu şekilde:
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