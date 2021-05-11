İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Sabahat Akkiraz'ın Mescid-i Aksa paylaşımı dikkat çekti!

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Mescid-i Aksa ve o bölgede yaşanan olaylarla resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat toplayan bir paylaşım yaptı. İşte Akkiraz’ın çok konuşulan o paylaşımı…

11 Mayıs 2021 Salı 17:20
Sabahat Akkiraz'ın Mescid-i Aksa paylaşımı dikkat çekti!
Takip Et:

Dün, İsrail’in işgali altında olan Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın bahçesindeki bir ağacı alevler sarmıştı. Söz konusu yangından bir görüntü paylaşan Akkiraz’ın paylaşımı şu şekilde:


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaSabahatAkkirazİsrailKudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 11 Mayıs 2021 Salı
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
GeForce Now Kütüphanesi Mayıs ayında gelecek oyunlar
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu!
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Siyah dantelli elbiseye uygun makyaj
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve kullanıcı yorumları
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.