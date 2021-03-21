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Sabah Meclis'te gözaltına alınan Gergerlioğlu, serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP’den vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Gergerlioğlu'nun tekrar gözaltına alınacağı ve cezaevine gönderileceği öğrenildi.

21 Mart 2021 Pazar 18:50
Sabah Meclis'te gözaltına alınan Gergerlioğlu, serbest bırakıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te başlattığı 'adalet nöbeti' sırasında gözaltına alınan HDP'li eski vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hakkında verilen kesinleşen mahkeme kararının Meclis'te okunmasının hemen ardında vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde Meclis'i terk etmemiş ve 'adalet nöbeti' adı altında bir eylem başlatmıştı. Yer yatağında yatarak ve Meclis'ten çıkmayarak eylemini sürdüren Gergerlioğlu bu sabah Meclis'e gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yeni bir soruşturma kapsamı olduğu belirtilirken hakkında başlatılan soruşturmanın Gergerlioğlu’nun Meclisi terk etmeyerek eylem yaptığı, sosyal medya hesaplarında basın açıklamalarında bulunduğu ve hakkı olmadan kamuya ait binada durması nedeniyle başladığı belirtildi.

Savcılığa götürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirilirken Gergerlioğlu'nun hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tekrar gözaltına alınacağı ve cezaevine gönderileceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
ömer Faruk GergerlioğluHDPGözaltıTBMM
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