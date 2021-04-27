Saadet'ten Halk Ekmek tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ak Partili bazı ilçe belediyeleri arasında çıkan halk ekmek polemiği muhalefet kanadından eleştirilere maruz kaldı. Bazı ak partili ilçe belediyeleri halk ekmek büfelerini kaldırdı. Bu konuyla ilgili muhalefet cephesinden kınayıcı açıklamalar yapıldı.

Son olarakPartisi İstanbul İl Başkanı, ekmek kavgasından dolayı zorluklarla ayakta durmaya çalışan vatandaşlarımızın ucuz ekmek hakkının gasp edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı, her vatandaşın ucuz ve sağlıklı bir şekilde üretilmiş olan ekmeye ulaşma hakkının olduğunu söyleyerek, ekmeye el uzatanlara karşı her zaman tepki göstereceklerini ifade etti. Bugün bazı Ak Partili belediyeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararıdır diyerek Halk Ekmek büfelerini kaldırmıştı.