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Saadet'ten Halk Ekmek tepkisi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, bugün yaşanan halk ekmek polemiğine tepki gösterdi. Yazıcı, vatandaşın ucuz ekmek büfesine dokunulmaması gerektiğini söyledi.

27 Nisan 2021 Salı 02:06
Saadet'ten Halk Ekmek tepkisi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ak Partili bazı ilçe belediyeleri arasında çıkan halk ekmek polemiği muhalefet kanadından eleştirilere maruz kaldı. Bazı ak partili ilçe belediyeleri halk ekmek büfelerini kaldırdı. Bu konuyla ilgili muhalefet cephesinden kınayıcı açıklamalar yapıldı.

Son olarak Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, ekmek kavgasından dolayı zorluklarla ayakta durmaya çalışan vatandaşlarımızın ucuz ekmek hakkının gasp edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı, her vatandaşın ucuz ve sağlıklı bir şekilde üretilmiş olan ekmeye ulaşma hakkının olduğunu söyleyerek, ekmeye el uzatanlara karşı her zaman tepki göstereceklerini ifade etti. Bugün bazı Ak Partili belediyeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararıdır diyerek Halk Ekmek büfelerini kaldırmıştı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 02:06
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Anahtar Kelimeler:
SaadetÖmer Faruk Yazıcı
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