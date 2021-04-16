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Saadet Partisi Nerede o eski Ramazanlar videosu

Saadet Partisi tarafından yayınlanan Nerede O Eski Ramazanlar videosu merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar videonun içeriğini merak ederken aynı zamanda videonun tam halini de araştırıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 03:49
Saadet Partisi Nerede o eski Ramazanlar videosu
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte siyasi partiler ramazan tebrikleri yapmaya devam ederken Saadet Partisi tarafından paylaşılan video merak edilmeye başlandı. Nerede O Eski Ramazanlar adı altında yayınlana video sonrasında vatandaşlar videoyu izlemeye başladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videolarda özellikle temel gıda ürünlerine yapılan zamlara dikkat çekilirken aynı zamanda vatandaşların geçim derdine de yer verildi. Videoda ‘Eskiyi özlemeye devam ediyoruz" sözleriyle dikkat çekti. Videoda "Nerede o eski Ramazanlar, eskiyi özlemeye devam ediyoruz. Uzun, kalabalık ve ucuz sofraları özledik. Yeniden bir arada ve uygun fiyatlı sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar Türkiye’ denildi.

 




Son Güncelleme: 16.04.2021 03:49
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Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiNerede O Eski RamazanlarVideo
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