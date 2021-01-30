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Restoran ve kafeler açılıyor mu? Cumhurbaşkanlığı Erdoğan Kabineyi topluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi ne zaman toplayacağı belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan liderliğinde 1 Şubat günü toplanacağı öğrenildi. Toplantıda restoran ve kafelerin açılması ele alınacağı bildirilirken sokağa çıkma kısıtlamalarını da kaldırılmaları hakkında yeni değerlendirmeler yapılacağı kaydedildi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:14
Restoran ve kafeler açılıyor mu? Cumhurbaşkanlığı Erdoğan Kabineyi topluyor!
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Restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi konular gündemdeki yerini korurken gelen son dakika bilgisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi 1 Şubat Pazartesi günü toplayacağı öğrenildi. Külliye'de yapılacak olan toplantının ana gündem maddesinin koronavirüs salgınıyla mücadele olduğu belirtilirken toplantıda lokantaların, restoranların ve kafelerin açılıp açılmayacağı da tartışılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda koronavirüsteki son durum ve aşı uygulamaları ilgili sunum yapacağı belirtilirken son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri olan gıda fiyatlarındaki artış da masaya yatırılacak.

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILIYOR MU?

Koronavirüs salgınının kontrol edilebilmesi için uygulamaya alına tedbirler ile sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilmesi sağlanılan restoranları ve kafe ile lokantaların durumu Kabine toplantısının gündeminde yer alacak. Bakan Koca'nın pandemi son durumu hakkında yaptığı sunum ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda herkesin merakla beklediği Restoran ve kafeler açılıyor mu? sorusunun da yanıtı ortaya çıkmış olacak.

Kabine toplantısında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni öneriler de değerlendirilecek ve kısıtlamaların kaldırılacağı veya gevşetileceği ile ilgili net karar Erdoğan'ın  ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuna duyurulacak.



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKabine ToplantısıSokağa çıkma KısıtlamasıRestoranlar Açılacakmı
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