Restoran ve kafeler açılıyor mu? Cumhurbaşkanlığı Erdoğan Kabineyi topluyor!

Restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi konular gündemdeki yerini korurken gelen son dakika bilgisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi 1 Şubat Pazartesi günü toplayacağı öğrenildi. Külliye'de yapılacak olan toplantının ana gündem maddesinin koronavirüs salgınıyla mücadele olduğu belirtilirken toplantıda lokantaların, restoranların ve kafelerin açılıp açılmayacağı da tartışılacak.

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda koronavirüsteki son durum ve aşı uygulamaları ilgili sunum yapacağı belirtilirken son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri olan gıda fiyatlarındaki artış da masaya yatırılacak.

Koronavirüs salgınının kontrol edilebilmesi için uygulamaya alına tedbirler ile sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilmesi sağlanılan restoranları ve kafe ile lokantaların durumu Kabine toplantısının gündeminde yer alacak. Bakan Koca'nın pandemi son durumu hakkında yaptığı sunum ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda herkesin merakla beklediği Restoran ve kafeler açılıyor mu? sorusunun da yanıtı ortaya çıkmış olacak.

Kabine toplantısında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni öneriler de değerlendirilecek ve kısıtlamaların kaldırılacağı veya gevşetileceği ile ilgili net karar Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuna duyurulacak.