İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile Ahmet Erdem yeni görevine başladı

Cumhurbaşkanı onayı ve imzası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine yeni bir atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile Ahmet Erdem yeni görevine başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:31
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile Ahmet Erdem yeni görevine başladı
Takip Et:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na yeni bir isim atandı. Atanan yeni isim Ahmet Erdem oldu. Vatandaş Ahmet Erdem kimdir nerelidir ve bunun gibi soruları merak ediyor. Ahmet Erdem’le ilgili her şey haberimizde…

Ahmet Erdem kimdir?

 Ahmet Erdem 1956 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin sonuna kadar Tokat’ta eğitim alan Erdem, lisan ve yüksek lisans eğitimini Ankara’da tamamlamıştır.  Ahmet Erdem;

Sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği,

 Müsteşar Yardımcılığı,

Bakanlık Müşavirliği,

Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulunmuştur. Bu alanda uzun yıllar çalışan Erdem, 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren 63. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini üstlendi.

25 Kasım 2015 sonrası tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı.

25 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

 Son olarak 01 Mayısıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Orta seviye İngilizce ve Arapça bilen erdem evli ve iki çocuk sahibidir.

Karar bugün Resmî Gazete’de yayınlandı. Kara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp imzalandı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ErdemResmi Gazeteçalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayısıs 1 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman hakkında bilgiler
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2021
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
PTT kargo cumartesi çalışır mı? 2021 Ptt kargo cumartesi çalışma saatleri
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
Akrep dizisindeki Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ nereli, yaşı kaç?
2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız’ın yer aldığı diziler
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
AGİ formu nasıl doldurulur? 2021 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.