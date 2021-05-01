Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile Ahmet Erdem yeni görevine başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na yeni bir isim atandı. Atanan yeni isim Ahmet Erdem oldu. Vatandaş Ahmet Erdem kimdir nerelidir ve bunun gibi soruları merak ediyor. Ahmet Erdem’le ilgili her şey haberimizde…

Ahmet Erdem kimdir?

Ahmet Erdem 1956 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin sonuna kadar Tokat’ta eğitim alan Erdem, lisan ve yüksek lisans eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Ahmet Erdem;

Sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği,

Müsteşar Yardımcılığı,

Bakanlık Müşavirliği,

Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulunmuştur. Bu alanda uzun yıllar çalışan Erdem, 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren 63. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini üstlendi.

25 Kasım 2015 sonrası tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı.

25 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Son olarak 01 Mayısıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Orta seviye İngilizce ve Arapça bilen erdem evli ve iki çocuk sahibidir.

Karar bugün Resmî Gazete’de yayınlandı. Kara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp imzalandı.