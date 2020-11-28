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Reform paketinde neler var? Hükumet reform paketini ne zaman açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir yandan da plan kapsamında ne gibi yeniliklerin yer alacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Planın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde açıklanması bekleniyor...

28 Kasım 2020 Cumartesi 03:46
Reform paketinde neler var? Hükumet reform paketini ne zaman açıklayacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararların açıklanması sonrasında ne gibi çalışmaların yapıldığı merak edilenler arasında yer alıyor.  Son olarak elde edilen bilgilere göre Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı için Adalet Bakanlığı’nda başlatılan çalışmalar sona ermek üzere. Plan kapsamında özgürlük ve güven hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi ve bürokraside yaşanan sorunların giderilmesi gibi konularda düzenlemeler bulunacağı aktarılıyor.

AİHM kararları dikkate alınacak

Planın uygulanmaya başlaması ile beraber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından alınan hak ihlali kararları kapsamında etkili ve kalıcı çözümler getirileceği belirtildi. İnsan hakları kapsamında çalışmakta olan uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporlarının da değerlendirilmeye alınacağı bildirildi.

İş dünyasının beklentileri bulunuyor


Eylem planı kapsamında iş dünyasına da güven verecek birçok yatırımın artırılması için adımlar atılacağı görüldü. Buna göre ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflas hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların mümkün olan en kısa süre içinde sonuçlanması için yeni düzenlemeler yapılacak.

İhtisas mahkemeleri çoğalacak

Mülkiyet hakkının korunması için şahıs-devlet, şahıs-şahıs arasında uzun süren davaların artık daha hızlı sonuçlanması sağlanacak. Mülkiyet hakkı bünyesinde yabancı yatırımcıların ülkemizden ticari mülk almasına yönelik hakları garanti altına alınacak ve ticari davaların en kısa sürede sonuçlanması sağlanacak.

Yakında taslak açıklanacak

Adalet Bakanlığı tarafından devam ettirilen çalışmanın taslağının kısa bir zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise hazırlanan planı 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde açıklayacağı tahmin ediliyor. Sonrasında ise İnsan Hakları Eylem Planı için mevzuatta yer alan eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak.



Son Güncelleme: 28.11.2020 03:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğanİnsan Hakları Eylem Planı10 Aralıkİnsan Hakları Günü
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