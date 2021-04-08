Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu, kararı bugün verecek..

Son günlerde artan vaka sayıları ve salgının önümüzdeki günlerde seyrini değerlendirmeye alacak olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda bugün toplanıyor. özellikle Ramazan ayı içerisinde alınması öngörülecek olan tedbirleri masaya yatıracak olan Bilim Kurulu'nun bugün gerçekleştirecek toplantısında tam kapanmayla ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye risk haritasında az risk gösteren illerin çoğunda çok riskli kategoriye geçtiğinin görülmesinin hemen ardından yeni tedbirlerin alınacağı konuları da gündeme geldi. Video konferans yönetimiyle bugün bir görüş birliği gerçekleştirecek olan Bilim Kurulu'nun toplantı ana gündem maddesi Ramazan ayı süresince tam kapanma olurken, diğer taratan aşılama ve mutasyonlu virüsle ilgili de son durum değerlendirilmesi yapacağı belirtiliyor.