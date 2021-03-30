Ramazan ayında işletmelere 1500 TL nakdi ödeme desteği!

Son günlerde artan koronavirüs vakalarının değerlendirildiği Kabine toplantısının ardından toplantıda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı millete sesleniş konuşmasında önemli bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çıkışında yaptığı konuşmasındaboyunca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına dair bir karar aldıklarını açıklayan Erdoğan, ramazan ayında hep birlikte fedakarlık yapacaklarını belirterek süreç içerisinde ülke genelinde vatandaşların toplu iftarlar ve sahurlar gibi etkinlikleri gerçekleştiremeyeceklerini kaydetti.

Türkiye genelinde bulunan tüm lokanta ve kafe gibi işletmelerin faaliyetlerini sadece paket servis olarak yapabileceklerini söyleyen Balkan Erdoğan, söz konusu uygulamadan etkilenen tüm işletmelere verilen mevcut desteklerin yanı sıra bazı katkılar sağlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Nisan ve Mayısıs ayları içerisinde kontrollü normalleşme süreci ve ücretsiz izin haklarından yararlanamayan iş yeri çalışanlarının SGK primlerinin üstlenileceği ve bu kapsamda kişi başı 1500 TL nakdi ödeme desteği yapılacağını bildirdi.