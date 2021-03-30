Ramazan ayında işletmelere 1500 TL nakdi ödeme desteği!

Son günlerde artan koronavirüs vakalarının değerlendirildiği Kabine toplantısının ardından toplantıda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı millete sesleniş konuşmasında önemli bilgiler paylaştı.
Türkiye genelinde bulunan tüm lokanta ve kafe gibi işletmelerin faaliyetlerini sadece paket servis olarak yapabileceklerini söyleyen Balkan Erdoğan, söz konusu uygulamadan etkilenen tüm işletmelere verilen mevcut desteklerin yanı sıra bazı katkılar sağlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Nisan ve Mayısıs ayları içerisinde kontrollü normalleşme süreci ve ücretsiz izin haklarından yararlanamayan iş yeri çalışanlarının SGK primlerinin üstlenileceği ve bu kapsamda kişi başı 1500 TL nakdi ödeme desteği yapılacağını bildirdi.