Prof. Dr. Gaye Usluer CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde iki dönem boyunca milletvekilliği olan ve bunun yanı sıra Parti Meclisi üyesi olan Gaye Usluer görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını ise şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim”

Usluer, bu kararın duygusal olmadığını uzun süre düşündüğünü ve sonucunda istifa etmeye karar verdiğini dile getirdi. Siyasi hayatına devam edeceğini de bildiren eski milletvekili sözlerini şu şekilde ifade etti:

“Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok”