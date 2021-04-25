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PKK'ya ait mühimmatlar yapılan operasyonla ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençek- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir sonuç verdiğini söyledi. Operasyonla birlikte PKK’ya ait olduğu bilinen mühimmatlar ele geçirildi.

25 Nisan 2021 Pazar 20:04
PKK'ya ait mühimmatlar yapılan operasyonla ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe- yıldırım operasyonlarının başarılı geçtiğini söyledi. Yapılan açıklamaya göre, operasyon karadan sızarak ve hava hücum harekât ile bölgesine gidilerek gerçekleşti. Komandolar ise terör örgütü PKK ve diğer örgütlere ait yerleri etkisiz hale getirmek için hala operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonla birlikte terör örgütlerinin hedefleri imha edildiği gibi, kara ateş desteğiyle birlikte terör örgütlerine ait yerlere atışlar yapılıyor. Kuzey Irak’ta Komondolarının “ara-bul-yok et” şifresiyle bölgede başlayan arama-tarama operasyonlarında teröristler tarafından hazırlanmış EYP tuzakları, silah ve mühimmatlar bulunmaya başlandı.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde:

⁃ 2 adet mayın

⁃ 24 adet EYP

⁃ 1 adet mağara

⁃ 4 adet hafif silah

⁃ 1 adet ağır silah

⁃ 1 adet roketatar

⁃ 151 adet hafif silah mühimmatı

⁃ 85 adet ağır silah mühimmatı

⁃ 3 adet roketatar mühimmatı

⁃ 2 adet havan/top mühimmatı

METİ timleri tarafından imha edilmiştir.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
PKKTerör ÖrgütüOperasyonAsker
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