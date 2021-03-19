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Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?

Türkiye’nin en ünlü kadın siyasetçileri arasında yer alan Pervin Buldan, şu an Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Vatandaşlarımız Pervin Buldan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi sorularını yanıtlarını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 15:22
Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı olarak görev yapan Pervin Buldan, 1967 senesinde Hakkari’de dünyaya geldi. Annesi Lütfiye, babası ise Halis’tir. HDP’nin ilk grup başkanvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 ve 24. Dönem Iğdır Milletvekili, 25., 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Iğdır’dan çıkan ilk kadın milletvekilidir.

Hakkari’de lise eğitimini tamamladı. Sonrasında Hakkari İl Özel İdaresi'nde bir süreliğine memurluk görevini icra etti. Savaş Buldan ile evlendikten sonra İstanbul’a yerleşti. 2 Haziran 1994 yılında kendi eşi kimliği bilinmeye kişiler tarafından kaçırıldı ve 2 yıl sonra öldürüldü. Sonrasında Cumartesi annelerine katılmaya karar verdi. 4 sene içinde birçok eyleme katıldı. Bu sıralarda HADEP partisinde görevlerde bulundu. 1999 seçimlerinde ise ilk kez milletvekili adaylığı gerçekleştirdi. HADEP %10 barajına takılınca milletvekili olamadı. Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği adıyla bir denek kurdu. Sonrasında denek kapatıldı. Ardından Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği’ni kurdu.

2002 yılında da DEHAP milletvekili adaylığı gerçekleştirdi ancak yine baraja takıldı. 2005 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen 1000 kadın arasında kendisine yer buldu.

2007 seçimlerde Bin Umut Adayları isimli grupta yer buldu. Iğdır’dan bağımsız aday olarak milletvekili seçildi. Meclise girmesinin ardından Demokratik Toplum Partisi (DTP) grubuna katılarak siyasete devam etti. Sonrasında DTP kapatıldı. Onun yerine açılan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne katılma kararı aldı.

2011 seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük adlı gruptan bağımsız milletvekili seçildi. 5 Temmuz 2011’de BDP grup başkanvekili seçildi. 2015 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. 11 Şubat 2018 tarihinde ise HDP 3. Olağan Genel Kurulu’nda Eş Genel Başkan seçildi ve halen bu görece devam etmektedir. Son günlerde HDP’nin kapatılma davası konuşulunca Pervin Buldan da gündeme geldi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Buldan, ‘’Dün akşam bize 6 milyon kişi oy vermişti. Bugün ise bu oy oranı iki kata çıktı ve 12 milyon kişi oldu. Potansiyelimiz %20 oldu. Bizim siyasette önümüz açıktır. Gücümüz gerçekten çok büyüktür. Halkımız kısa süre içerisinde bizim nasıl sağlam adımlarla yürüyeceğini görecektir. Kapatma davası ülkemizin demokrasisine büyük bir saldırıdır. Biz kimseden yardım istemiyoruz. Halkımızın desteği ile birlikte yürüyeceğiz. Bizim her hareketimiz ülkemizin demokrasisine ve özgürlüğüne katkıda bulunacaktır’’ dedi.

Kapatılma İddianamesi

İddianamede Sırrı Süreyya Önder, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Pervin Buldan ve hapisteki Selahattin Demirtaş ile ilgili 5 yıllık siyaset yasağı da bulunmaktadır. HDP’nin PKK’yı açıkça desteklediği ve PKK’dan bir farkı olmadığı bildirildi. HDP’nin halka değil, PKK’ya hesap veren bir parti olduğunun altı çizildiği iddianamede HDP’nin apaçık bir PKK partisi olduğu ifade edildi. Ayrıca partiye Abdullah Özalan’ın önderlik ettiği dile getirildi.

Pervin Buldan daha önce 2008 yılında 8 Mart kadınlar gününde Abdullah Öcalan’a sayın demişti. Yaptığı Kürtçe konuşmada ise başkaldırıya yönelik açıklamalarda bulundu. Bundan dolayı kendisine dava açılmıştı. Kendisi terör örgütü propagandası yapmak ve suçu ve suçluyu övmek suçlarından dava edildi.

Süleyman Soylu’nun Açıklamaları

Daha önce mecliste konuşan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, ‘’PKK şimdiye kadar 6 bin 21 sivil vatandaşımızı katletti. HDP bunlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Devletimiz burada her türlü çabayı gösterdi ve diyalog kapılarını açık tuttu. Bu katliamlarda Pervin Buldan’ın da parmağı vardır. Belçika’dan telefon geliyor. Bombalama yapacaklar. Bunlar da koordinat veriyor. Kaçırılanlar için de PKK’nin bu kişileri kaçırmadığını ve misafir edip bırakacaklarını söylemişti. Maalesef tüm katliamlar böyle gerçekleşiyor. Biz bu ülkede, bu coğrafyada yaşanan her şeyi biliyoruz ve unutmayacağız’’ dedi.

Konuşmalarını sürdüren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Gara operasyonu hakkında sesleniş yapmıştı. Burada kaçırılan askerler hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Pervin Buldan’ın bu kaçırılan askerler hakkında PKK’nı bunları sadece misafir olarak aldığını ve kısa bir süre sonra bırakacağını söylediğini ifade etti.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan ise TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Böyle iddiaların gerçek dışı olduğunu, ismini kullanan şahsın bu iddiaları yalnızca uydurduğunu ifade etti.

O süreçte müzakerelerin devam ettiğini dile getiren Buldan, ‘’Çözüm süreci vardı. Ben o süreçte birilerine ulaşabilirsek gerekli bilgileri alacağımı söylemiştim. Sonrasında kaçırılan askerlere ulaştık. Askerlerin iyi olduğunu öğrendik. Sonrasında ben Ak Partili Çalık’a askerlerin durumunun iyi olduğunu ifade ettim. Bırakılmalarını umduğumu da söyledim. Biz de bırakılmaları için elimizden geleni yaptık. Ben sadece bunları söyledim. Soylu’nun söylediği tüm açıklamaların birer yalandan ibaret olduğunu ve kesinlikle kabul etmediğimizi ifade ediyorum. Bunlar hoş değil’’ dedi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 15:22
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Pervin BuldanHDP
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