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Peker'den Soylu'ya yolsuzluk iddiası:

Sedat Peker, paylaştığı beşinci videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çevresinde bulunanların devlet imkanlarıyla zenginleşerek yolsuzluk yaptıklarını iddia etti. İşte Peker’in o videosu ve açıklamaları.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Peker'den Soylu'ya yolsuzluk iddiası:
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Sedat Peker, paylaştığı beşinci videosu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ali Faik Hacıoğlu adındaki danışmanının, danışmanlık maaşı ile milyonluk serveti bulunduğunu söyledi.

Süleyman Soylu’nun yakın çevresindekilere devlet imkanı ile zenginleşmelerine olanak sunduğunu belirten Peker, "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1.6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda yakın akrabası Sadık Soylu adlı şahsin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda resmi bir görevi bulunmamasına karşın bakanlığın projelerine müdahalede bulunduğunu iddia eden Peker,  "Bir de bunun bir akrabası var Sadık Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hiç çımaz. Ve bu adamın orada bir görevi yok. Hani delil soruyorlar, iste size delil. Sadık Soylu'nun telefonundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bürokratları kaç kere aranıyor bakın. Bundan büyük delil mi olur? Orada bir görevi yok ama imar geliştirmelerin hepsi bu adama soruluyor” dedi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
SedatPekerSüleymanSoylu
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