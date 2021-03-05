Papa Irak'a doğru yola çıktı

Hristiyan dünyasının en büyük lideri olarak kabul edilen, 5 Mart ve 8 Mart 2021 tarihleri arasında’ı ziyaret etme kararı aldı. Bu tarihi ziyaret tüm dünyada geniş bir yankı buldu. Çünkü Papa ilk defa Irak‘ı ziyaret edecek. Irak’ta başkent Bağdat, Ur, Musul, Erbil ve Necef gibi bölgeleri ziyaret edecek olan Hristiyan lideri Papa, Bu bölgelerde hükümet liderlerinin yanı sıra bölgelerdeki kanaat önderleri, dini liderler ve aşiret liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Bugün Roma’dan Irak’a doğru yola çıkan Hristiyan lideri Papa, daha önce taciz haberleriyle gündeme gelmişti. Bu haberlerin gündemi kurcalamasıyla birlikte bir anda tarihi bir karar alarak Irak’a ziyaret başlatan Hristiyan lideri Papa, Bu hareketiyle gündem değiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu ziyaretler İslam dünyasında samimi bir şekilde karşılanmadı.