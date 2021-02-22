Özlem Zengin'e yönelik saldırı hakkında savcılık soruşturma başlattı

Avukat Mert Yaşar isimli bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Özlem Zengin'e öneli ağır hakaret içerdiği bir paylaşımı yayınlamasını ardından söz konusu paylaşıma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte AK Parti'den de sert tepkiler geldi. Yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımdan dolayı Avukat Mert Yaşar hakkında bir soruşturma başlattı.

Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında FETÖ terör örgütü ile ilgili görüşlerini söyleyen Özlem Zengin'i hedef alan Avukat Mert Yaşar, geçmişte olan bir İngiliz geleneğini ima ederek bir paylaşımda bulundu. Zengin'i hedef alarak yapılan söz konusu paylaşım nedeniyle harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Mert Yaşar'ın yakalanarak gözaltına alınması için emniyete talimatlı yazı gönderdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik yapılan söz konusu saldırı hakkında yaptığı açıklamasında bu tarz eylemlere karşı hukukun gereği neyse yapacağını söyledi.