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Özcan Özel kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Özcan Özel nerenin vekilidir?

Son zamanlarda gündemde yer alan Özcan Özel, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Pek çok vatandaşımız Özel'in kim olduğunu, mesleğini ve özel hayatını araştırmaya başladı.

29 Ocak 2021 Cuma 22:37
Özcan Özel kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Özcan Özel nerenin vekilidir?
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Gündemde yer alan isimlerin başında Özcan Özel bulunuyor. Vatandaşların merak ettiği Özcan Özel’in kim olduğu, nerede doğduğu, kaç yaşında olduğu ve mesleği hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

Özcan Özel kimdir?

Özcan Özel, 13 Ocak 1959 yılında Karamürsel’de doğmuştur. Babasının adı Mehmet, Annesinin adı ise Şemsiye’dir. 

Bursa

 Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun olmuştur.

Özcan Özel, yüksek öğrenimini tamamlamasının ardından birçok okulda matematik öğretmenliği yaptı. Daha sonra memurluktan istifa etti ve özel dershane kurucu temsilcisi ve müdürlüğünü üstlendi. CHP Yalova Bölge Müdürü, İl Sekreteri ve İl Başkanlığı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018'de yapılan 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Yalova'dan Cumhuriyet Halk Partisi genel Milletvekili seçilmiştir.



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:37
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Anahtar Kelimeler:
CHPözcanözelMilletvekili
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