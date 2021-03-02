Ordu Valisine hakaret ettiği iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis şoku!

Söz konusu olay sonrası hakkında dava açılan İmamoğlu'nun davasında davanın 6'ıncı duruşması gerçekleştirildi. Ordu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davada iddia makamı tarafında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütealada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim gezileri sırasında Havalimanının VIP salonundan geçmesine izin verilmemesinden sonra dönemin Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz'un gıyabına hakaret ederek suç işlediği ve İmamoğlu'nun TCK'nın ilgili yasaları gereği cezalandırılması istendi. Mütealaada ayrıca davada sanık olarak yer alan İmamoğlu'nun hapis cezası ile mahkumiyeti istenerek ek dosyada 6 aydan 2 yıla kadar ceza istendiği belirtildi.
Son Güncelleme: 02.03.2021 15:10