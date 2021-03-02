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Ordu Valisine hakaret ettiği iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis şoku!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz mitindi sırasında Havalimanında yaşanan tartışma sonrası Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada savcılık mütealaasını sundu. Mütealaada İmamoğlu için 6 aydan 2 yıla hapis cezası istendi.

02 Mart 2021 Salı 15:10
Ordu Valisine hakaret ettiği iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis şoku!
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İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz mitingi için Ordu'da bulunan ve İstanbul'a dönüşü sırasında Ordu-Giresun Havalimanında ekibi ile birlikte VIP'ten geçerken görevlilerle tartışma yaşayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Odu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüştü. 5 Haziran tarihinde meydana gelen olayda Ordu Valisi için 'Bu vali tam bir it' dediği iddia edilmişti.

Söz konusu olay sonrası hakkında dava açılan İmamoğlu'nun davasında davanın 6'ıncı duruşması gerçekleştirildi. Ordu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davada iddia makamı tarafında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütealada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim gezileri sırasında Havalimanının VIP salonundan geçmesine izin verilmemesinden sonra dönemin Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz'un gıyabına hakaret ederek suç işlediği ve İmamoğlu'nun TCK'nın ilgili yasaları gereği cezalandırılması istendi. Mütealaada ayrıca davada sanık olarak yer alan İmamoğlu'nun hapis cezası ile mahkumiyeti istenerek ek dosyada 6 aydan 2 yıla kadar ceza istendiği belirtildi.



Son Güncelleme: 02.03.2021 15:10
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İBB BaşkanıEkrem İmamoğluOrdu ValisiHakaretHapis Cezası
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