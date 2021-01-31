ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları

Pandemi sürecinde yaşanan döviz artışları, yüksek enflasyon ve yapılan yardım yeterli olmaması vatandaşlardan tepki çekmişti. Yaşanan zorlu günlerde paylaşılan 'Bugün seçim olsa' adlı videolarda birçok vatandaşın oy verdiği partiyi değiştireceği ortaya çıktı. Peki Türkiye'nin en büyük 3 anket araştırma merkezinin seçim sonuçları nasıl?

Mahir Ünal oyların aynı olduğunu söyledi

AK Parti aleyhinde paylaşılan videolardan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklama yaptı. Ünal'ın yaptığı açıklamaya göre iki yıldır her ay Türkiye gündemi araştırması yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı ve AK Partinin oylarında bir düşüşün yaşanmadığı belirtildi. AKP'nin oylarının %40'ın altına düşmediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının ise %50 ve %54 arasında değişiklik gösterdiğini söyleyen Mahir Ünal oy yüzdelerini şu şekilde paylaştı:

AK Parti: %42,1

CHP: %23,4

HDP: %11,6

MHP: %11,5

İYİ Parti: %9,4

DEVA: %0,2

Türkiye'nin en büyük 3 anket araştırma merkezinin seçim sonuçları

ORC seçim anketi

Gelecek: 0,2

ORC Araştırma Merkezi en son yaptığı seçim anketini 42 ilden toplam 3820 kişi ile gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre HDP %10 barajının altında kalıyor. Tüm partilerin oy dağılımları şu şekilde: AK Parti yüzde 36,1, CHP yüzde 25,4, MHP yüzde 12,7, İYİ Parti yüzde 10,4 HDP yüzde 9,3 Gelecek Partisi %2,5 Deva Partisi %1,9 Saadet Partisi %1,1

MAK seçim anketi

MAK Danışmanlık Türkiye Gündemi Araştırması Anketi'ne göre en son seçim anket araştırmasını Aralık ayında yapıldı. Seçim sonuçları tüm olumsuz sonuçlara rağmen AK Parti'nin sandıktan birinci çıkacağına düşünüldü. 14 Aralık 18 Aralık tarihleri arasında 2850 kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre AK Parti %33,3 oy alarak birinci, CHP %22,2 oy alarak ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise %11,2 ile İYİ Parti yer almaktadır.

METROPOL seçim anketi

"Türkiye'nin Nabzı" başlığı altında gerçekleştirilen METROPOL Araştırma Merkezi son araştırmasında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parti seçimleri için iki ayrı kategori oluşturuldu. Bu ankete göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geri de bıraktı. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?

Erdoğan: %40,7 Yavaş: %43,9

Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti %30,6 CHP: %20 İYİ Parti: %8,9 HDP: %8,7 MHP: %6 DEVA: %1,7 Gelecek: %1,3

Avrasya Araştırmaları seçim anketi

Avrasya Araştırma merkezi tarafından derlenen Türkiye'de bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna karşılık olarak vatandaşlarımız tarafından verilen cevapları Başkan Kemal Özkiraz kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2021 seçim anket sonuçları şu şekilde: Ak Parti %33,3 CHP %26 İyi Parti %13,5 HDP %10 MHP %10 Gelecek Partisi %2,5 Deva Partisi %2,8 Saadet Partisi %0,63