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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi ilin milletvekili? Gergerlioğlu vekilliği neden düşürüldü, hapse girecek mi?

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kim olduğu merak edildi. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi ilin milletvekiliydi, milletvekilliği düşürülme sebebi neydi? İşte detaylar...

17 Mart 2021 Çarşamba 16:10
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi ilin milletvekili? Gergerlioğlu vekilliği neden düşürüldü, hapse girecek mi?
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HDP milletvekili olan Ömer Fruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekili düşürülme sebebi ne oldu? Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekilliği düşürüldü? İşte detaylar...

Milletvekilliği neden düşürüldü?

Kocaeli HDP milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekiliği öncesi dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylarşımlarla yargılanarak hakkında 2 sene 6 ay hapis cezası kararı alınmıştı. Yargıtay 16. Cezza Dairesi'nce de onanmıştı. Daha sonra bu kararın meclise gelerek bugün TMM GenelKurulu'nda okunmasından sonra Gergerlioğlu'nun milletvekilliği "PKK/KCK propagandası" yapma suçuyla 1 sene 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1965'te Isparta Şarkikaraağaç'ta Muhittin - Nebihe Gergerlioğlu'nun çocuğu olarak doğdu.Doktor olan Gergerlioğlu, Bursa İmaam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitimiştir.

Ülekenin pek çok farklı yerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 senesinden beri uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı.MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı'nda görevlerde bulundu Pek çok sivil toplum kuruluşları ve olatformlarda aktif olarak bulundu. Hem yerel hem ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset bazında makaleler yayımladı.

Orta seviyede İngilizde ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve üç çocuk sahibidir.



Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
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HDPMilletvekiliömer Faruk Gergerlioğlu
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