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Ömer Çelik'ten Biden'e tepki

Ak Parti Genel Başkan yardımcısı ve ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP’nin yapmış olduğu 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, HDP’yi hedef aldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:46
Ömer Çelik'ten Biden'e tepki
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Ak Parti Sözcüsü ve Ak Parti Genel Başkan yardımcısı olan Ömer Çelik hedefe tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan Ermeni soykırımı utancı ile yüzleşin başlıklı açıklamaya yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ömer Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP‘yi hedef alarak PKK adlı katliam örgütünün insanları nasıl öldürdükleri ile yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

PKK’nın bizim coğrafyamızda din, dil, ırk ve renk seçmeden bütün insanları katlettiğini ifade eden Ömer Çelik, HDP’nin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını, durdukları yerin yanlış olduğunu ve bizzat pekaka ile irtibat kurduklarını söyledi. Konuşmalarını sürdüren Ömer Çelik, HDP’nin tarihi çarpıttığını ve kendi yorumlarına hayret ettiğini, hassas bir konuyu siyasi malzeme yaptıklarını ve yaptıkları açıklamanın tüm Türkiye’ye büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:46
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Ömer ÇelikBiden
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