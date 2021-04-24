Ömer Çelik'ten Biden'e tepki

PKK’nın bizim coğrafyamızda din, dil, ırk ve renk seçmeden bütün insanları katlettiğini ifade eden Ömer Çelik, HDP’nin yaptığı açıklamanın doğru olmadığını, durdukları yerin yanlış olduğunu ve bizzat pekaka ile irtibat kurduklarını söyledi. Konuşmalarını sürdüren Ömer Çelik, HDP’nin tarihi çarpıttığını ve kendi yorumlarına hayret ettiğini, hassas bir konuyu siyasi malzeme yaptıklarını ve yaptıkları açıklamanın tüm Türkiye’ye büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.
Son Güncelleme: 24.04.2021 19:46