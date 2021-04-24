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Ömer Çelik'ten Biden'a salvo

Ak Parti Sözcüsü ve Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik, Amerika başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Ömer Çelik, Amerika’yı hedef aldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:56
Ömer Çelik'ten Biden'a salvo
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1915 Ermeni olaylarının yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan, Amerika devlet başkanı Joe Biden’ın gündemine girdi. Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi. Bu haberin üzerine ak Parti Sözcüsü ve ak Parti Genel Başkan yardımcısı olan Ömer Çelik, Amerikan devlet başkanı Joe Biden hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, soykırım olarak nitelendirilen 1915 olaylarını diplomasi ve siyaset alanında bir rant malzemesi olarak kullanıldığının altını çizdi.

O bu açıklamaların samimi olmadığını, kendi Siyaseti için bir rant malzemesi olduğunu, kimsenin bizim ortak tarihi geçmişimize sahip çıkmaması gerektiğini ve ortada bir yanlış varsa bu yanlışın muhatabı sadece Türkiye ve Ermenistan olduğunu ifade etti. ABD’ye başkanının yaptığı açıklama sonrasında ülkemizdeki birçok siyasetçi sert tepki göstermişti.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikJoe Biden
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