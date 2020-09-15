O belediye başkanı koronaya yakalandı

Koronavirüs bir belediye başkanına daha bulaşmayı başardı. Koronavirüse yakalanan belediye başkanları kervanınaBelediye Başkanı da katıldı. Emet Belediye Başkanıkoronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kütahya’ya bağlı Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce bir kez koronavirüs testi yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu da bildiren Doğan, yaptırdığı ikinci testin pozitif olduğunu ifade etti. Kendisini evinde karantinaya aldığını ifade eden Doğan, temas ettiği kişilerin tespiti için sağlık ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını söyledi. Filyasyon ekipleri, Doğan’ın müdahelede bulunduğu, temas ettiği ve yakınlık kurduğu kişileri tespit etmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.