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Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı

Ramazan programlarının değişmeyen ismi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyesi olarak atandığı açıklandı. Ünlü ilahiyatçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne araştırdık.

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:42
Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı
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Televizyon ekranlarında iftar ve sahur programı sunuculuğu yapan ve aynı zamanda akademisyen olan Nihat Hatipoğlu’nun 2017’de başlayan YÖK üyeliğinin süresi uzatıldığı açıklandı.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayısıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlkokulu Diyarbakır, Siirt ve Malatya’da okuyan Hatipoğlu, 1975 yılında Uşak İmam-hatip Lisesi’ni ve Uşak Lisesi’ni bitirdi. 1981 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede Hadis Ana Bilim Dalında doktor, 2000 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör olmuştur.

Nihat Hatipoğlu, televizyon kanallarında dini programlar sunmaya Kanal A’da başladı. 2004 yılında Flash TV’de, 2005 yılında Star TV’de ve günümüzde ATV ekranlarında Ramazan ayında iftar ve sahur programları sunmaktadır. Nihat Hatipoğlu, 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Hatipoğlu’nun yurt içi ve yurt dışında konferansları devam etmektedir.




Son Güncelleme: 21.04.2021 02:42
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Anahtar Kelimeler:
Nihat HatipoğluYök üyesi
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