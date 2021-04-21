Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı

Televizyon ekranlarında iftar ve sahur programı sunuculuğu yapan ve aynı zamanda akademisyen olan Nihat Hatipoğlu’nun 2017’de başlayan YÖK üyeliğinin süresi uzatıldığı açıklandı.
Nihat Hatipoğlu kimdir?
Nihat Hatipoğlu, televizyon kanallarında dini programlar sunmaya Kanal A’da başladı. 2004 yılında Flash TV’de, 2005 yılında Star TV’de ve günümüzde ATV ekranlarında Ramazan ayında iftar ve sahur programları sunmaktadır. Nihat Hatipoğlu, 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştır.
Evli ve üç çocuk babası olan Hatipoğlu’nun yurt içi ve yurt dışında konferansları devam etmektedir.
Son Güncelleme: 21.04.2021 02:42