Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı ne olacak, kuruluş tarihini belli oldu mu?

Bir dönem İstanbul Şişli ilçesinin Belediye Başkanlığı’nı yapan Mustafa Sarıgül, partisinden ayrılarak kendi partisini kuracağını açıklamıştı. Mustafa Sarıgül partisini ne zaman kuracağını duyurdu. Türkiye Değişim Lideri olarak anılan Mustafa Sarıgül, 20 Aralık tarihinde partiyi resmi olarak kuracağını açıkladı. Partinin kurulması için geri sayım başladı.

Partisini 20 Aralık’ta kuracak olan Sarıgül, partisinin kurumsal kimliğini 17 Aralık’ta paylaşacağını açıkladı ancak kuruluşunu ise 3 gün sonra gerçekleştireceğini söyledi. Kuruluşunun 20 Aralık’ta olmasının ise özel bir sebebinin olduğunu açıkladı. Mustafa Sarıgül açıklamasında, 20 Aralık’ın Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olduğunu ve partisini bu anlamlı günde faaliyete geçireceğini söyledi. Açıklamasının sonuna ise “Bugüne kadar harekettik, 20 Aralık’ta bereket olacağız.” diye ekledi.

Mustafa Sarıgül yaptığı konuşmada, “Biz kavgaya değil barışa geliyoruz.” diyerek partisinin demokratik bir mimariyi benimseyerek faaliyeteler yapacağını ve yönetimin de bu şekilde ilerleyeceğini belirtti. Mustafa Sarıgül konuşmasının devamında “Faaliyet gösteren hiçbir partinin takipçisi, ortağı veya benzeri olmadığını” da söyledi.