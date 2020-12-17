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Mustafa Sarıgül partisinin ismi ve logosunu açıkladı!

Mustafa Sarıgül partisinin logosunu ve ismini açıklayarak basın toplantısı gerçekleştirdi. Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde ilerleyecek olan partinin hedefleri tek tek basın önünde anlatıldı. Mustafa Sarıgül'ün partisine ait olan logo, isim ve slogan gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:30
Mustafa Sarıgül partisinin ismi ve logosunu açıkladı!
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Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında partinin adını, logosunu ve kadrosunu açıklığa kavuşturdu. "Türkiye Değişim Partisi" adı altında kurulmuş bir parti olduğunu belirten Sarıgül "Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

"Kalbimiz Türkiye için Atıyor" sloganı ile kurulmuş olan partinin adını açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan Sarıgül: “Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Değişim Başlıyor”

Parti il başkanlarını da tanıtan Sarıgül'ün konuşması "Çare Sarıgül" sloganı ve alkışlarla sık sık kesintiye uğradı. Mustafa Sarıgül, partisinin ilk görevini şu şekilde belirtti: “Benim ilk görevim önce partimize bayrağını Ankara'ya dikmek, sonra da Ay Yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en önüne taşımak”.

Genel Merkez binasının Pazar günü açılacağını kaydeden Sarıgül, Pazartesi günü resmi olarak faaliyet göstereceğini söyledi. Sarıgül “Türkiye’nin değişimi 21.12’de Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da başlayacak” ifadelerine yer verdi.

Sarıgül, yollarının uzun olduğunu belirterek gençlik, kadın kolları ve tüm parti kadrosuna şunları söyledi: “Herkesi sevgi ile kucaklayacağız. Bütün yurttaşlarımı bu sevgi etrafında buluşturacağız, ötekisi olmayan bir anlayışla tüm ulusumuzu kucaklayacağız. Gece, gündüz yatmak yok çalışacağız. İktidar olmak için çalışacağız. Şimdi tüm kadrolarımız iktidar olmak için merkezlerinize gidecek. Değişim başlıyor.”

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülPartiLogoIsimSlogan
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