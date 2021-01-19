Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla formasına kavuşacak

Geçen sezon Rizespor maçında ayak bileği kırılan ve takımından uzun süre ayrı kalan Muslera, takımla çalışmalara başlamıştı. Uruguaylı kalecinin 20.haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçında kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan karşılaşma öncesicephesinde eksikler can sıkıyor. Sarı kırmızılılar Denizli karşısına sakatlıkları bulunan Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile cezalı Diagne’den yoksun çıkacak. Ayrıca yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz kaza sonrası yaralanan Omar’da kadroya yer almayacak.

Lig’de çıktığı 18 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 33 puan alan Galatasaray dördüncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Terim ise Denizlispor maçında sakat Falcao ve Oğulcan’ın ardından kart gören Diagne nedeniyle forvette kime şans verecek merak konusu olmuş durumda.

Tüm bu eksiklere rağmen sakatlığını atlatan Uruguaylı yıldız kaleci Muslera’nın dönecek olması yüzleri güldürdü. 34 yaşındaki kalece 7 ay sonra ilk kez eldivenlerini giyecek.